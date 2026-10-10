Минобороны РФ сообщило об уничтожении 78 беспилотников за 12 часов

ПВО России перехватила 78 украинских БПЛА над девятью регионами Минобороны РФ сообщило об уничтожении 78 беспилотников за 12 часов

Москва10 окт Вести.Российская противовоздушная оборона за 12 часов уничтожила 78 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Вражеские дроны были перехвачены в период с 08.00 до 20.00 мск.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных средств говорится в сообщении ведомства

Беспилотники сбивали над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской и Смоленской областями, а также над Московским регионом.

В ночное время над территорией России нейтрализовали 560 украинских дронов. Тогда российская ПВО отработала над 17 регионами, а также над Азовским и Черным морями.