Москва10 октВести.Российская противовоздушная оборона за 12 часов уничтожила 78 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Вражеские дроны были перехвачены в период с 08.00 до 20.00 мск.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных средствговорится в сообщении ведомства
Беспилотники сбивали над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской и Смоленской областями, а также над Московским регионом.
В ночное время над территорией России нейтрализовали 560 украинских дронов. Тогда российская ПВО отработала над 17 регионами, а также над Азовским и Черным морями.