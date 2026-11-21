Минобороны: силы ПВО с утра сбили 47 украинских дронов над шестью регионами РФ

ПВО России за 12 часов уничтожила 47 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО с утра сбили 47 украинских дронов над шестью регионами РФ

Москва21 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны РФ уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Ленинградской, Псковской, Брянской, Белгородской и Курской областей, а также над Крымом.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ПВО России в течение минувшей ночи уничтожила 275 вражеских беспилотников.