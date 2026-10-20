Москва20 октВести.Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.
В Минобороны уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей.
Кроме того, БПЛА нейтрализованы в небе над Крымом и акваторией Черного моря.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи ПВО уничтожила 136 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.