Минобороны: силы ПВО за день сбили 90 украинских дронов над территорией России

ПВО России в течение дня уничтожила 90 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО за день сбили 90 украинских дронов над территорией России

Москва20 окт Вести.Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей.

Кроме того, БПЛА нейтрализованы в небе над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи ПВО уничтожила 136 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.