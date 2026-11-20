Минобороны: силы ПВО с утра сбили 9 украинских дронов над пятью регионами России

ПВО России за 12 часов уничтожила 9 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО с утра сбили 9 украинских дронов над пятью регионами России

Москва20 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 9 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей, а также Ставропольского края.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение минувшей ночи ПВО уничтожила 310 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России.