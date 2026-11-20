МО РФ: 310 БПЛА ВСУ сбиты за ночь над 13 регионами РФ, Черным и Азовским морями

ПВО ночью сбила над Россией 310 дронов ВСУ МО РФ: 310 БПЛА ВСУ сбиты за ночь над 13 регионами РФ, Черным и Азовским морями

Москва20 ноя Вести.Российские средства ПВО в течение ночи сбили 310 БПЛА Вооруженных сил Украины над 13 регионами, включая Московский, и акваторией Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Так, за ночь украинские беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал об уничтожении в ночь на пятницу 16 БПЛА ВСУ над регионом. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что ПВО за ночь сбила украинские беспилотники в трех городах и двух районах субъекта.