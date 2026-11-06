Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 142 украинских дрона над территорией России

ПВО за ночь сбила 142 украинских беспилотника Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 142 украинских дрона над территорией России

Москва6 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 142 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, цели перехвачены и сбиты над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской и Астраханской областей.

Кроме того, беспилотники ликвидированы в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Также БПЛА нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в течение минувшей ночи противовоздушная оборона отразила атаку более 15 украинских дронов на Ростов-на-Дону, Таганрог и еще семь районов региона. Информация о возможных пострадавших в результате агрессии киевского режима и разрушениях на земле не поступала.