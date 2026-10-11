Москва11 окт Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 479 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ростовской областей.

Кроме того, БПЛА сбиты в небе над Краснодарским краем и Крымом.

Также цели нейтрализованы над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что минувшей ночью город Владимир подвергся атаке украинских дронов. В пригороде пострадала инфраструктура и возник пожар. Также произошло отключение подстанций, обеспечивающих электроэнергией 5 тысяч жителей.

Вместе с тем в Сочи по нескольким адресам обнаружили обломки дронов Вооруженных сил Украины, в том числе на территории аэропорта, частного сектора и отелей.