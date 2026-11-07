Москва7 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 411 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, цели перехвачены и сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Тульской областей.

Кроме того, беспилотники ликвидировали в небе над Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке украинских дронов на регион. По его информации, в результате агрессии киевского режима объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения, предварительно, есть пострадавшие.