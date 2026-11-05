ПВО России в течение ночи уничтожила 496 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО ночью сбили 496 украинских дронов над территорией России

Москва5 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 496 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 4 ноября по 08.00 5 ноября.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей.

Кроме того, беспилотники ликвидированы в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания после атаки украинских дронов. Один мирный житель региона пострадал в результате агрессии киевского режима.