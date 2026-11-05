ВСУ ударили по Рязанской области — пострадал человек, есть повреждения Житель Рязанской области ранен после массированной атаки ВСУ на регион

Москва5 ноя Вести.Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА, в результате террористических действий противника пострадал мирный житель; также произошли возгорания на территории промышленных объектов, зафиксированы и другие повреждения. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.

Враг нанес удар ночью 5 ноября.

На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания … В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе. Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь написал Малков в своем канале в мессенджере МАХ

Помимо прочего, повреждены линии электропередачи, из-за чего в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стекла — занятия сегодня отменены.

На местах прилетов работают оперативные службы, идет оценка ущерба, организованы работы по восстановлению электроснабжения.