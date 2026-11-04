Москва4 нояВести.Российские военнослужащие сбили 10 беспилотников над территорией Рязанской области, в результате вражеских атак пострадал мирный житель Рязани. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
Украинские атаки были отражены ночью 4 ноября.
Сбиты десять БПЛА. В Клепиковском округе поврежден частный дом, в Рыбновском произошло возгорание нежилого помещения. В Рязани пострадал один человек, угрозы жизни нетнаписал Малков в своем канале в мессенджере МАХ
На местах прилетов и падения обломков работают оперативные службы.