Москва4 нояВести.Российские военнослужащие сбили 10 беспилотников над территорией Рязанской области, в результате вражеских атак пострадал мирный житель Рязани. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Украинские атаки были отражены ночью 4 ноября.

Сбиты десять БПЛА. В Клепиковском округе поврежден частный дом, в Рыбновском произошло возгорание нежилого помещения. В Рязани пострадал один человек, угрозы жизни нет

написал Малков в своем канале в мессенджере МАХ

На местах прилетов и падения обломков работают оперативные службы.