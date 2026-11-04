Житель Рязани ранен после атаки 10 беспилотников ВСУ на регион

Житель Рязани ранен после атаки дронов ВСУ на регион Житель Рязани ранен после атаки 10 беспилотников ВСУ на регион

Москва4 ноя Вести.Российские военнослужащие сбили 10 беспилотников над территорией Рязанской области, в результате вражеских атак пострадал мирный житель Рязани. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Украинские атаки были отражены ночью 4 ноября.

Сбиты десять БПЛА. В Клепиковском округе поврежден частный дом, в Рыбновском произошло возгорание нежилого помещения. В Рязани пострадал один человек, угрозы жизни нет написал Малков в своем канале в мессенджере МАХ

На местах прилетов и падения обломков работают оперативные службы.