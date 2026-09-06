В Рязанской области при атаке БПЛА пострадал один человек

В Рязанской области сбито более 50 беспилотников, есть пострадавший В Рязанской области при атаке БПЛА пострадал один человек

Москва6 сен Вести.В Рязанской области за ночь и утро силами ПВО сбито более 50 украинских беспилотников. Пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в мессенджере MAX.

Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь написал Павел Малков

На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Глава региона напомнил, что трогать обломки беспилотников опасно. При обнаружении подозрительных предметов необходимо звонить по номеру 112.