Москва15 октВести.Склад и автомобили повреждены на территории одного из предприятий Рязани во время атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Павел Малков в MAX.
Он написал, что ночью и утром 15 октября регион подвергся массовой атаке украинских БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание.
Поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия Рязаниговорится в публикации
По предварительной информации, уточнил Малков, пострадавших нет. Идет оценка материального ущерба, на месте ЧП работают оперативные службы.
Сегодня в Рязани в целях безопасности отменены занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов города, сообщал ранее губернатор региона.