В Рязани на территории предприятия беспилотниками повреждены склад и автомобили

Склад и автомобили повреждены БПЛА на территории предприятия в Рязани В Рязани на территории предприятия беспилотниками повреждены склад и автомобили

Москва15 окт Вести.Склад и автомобили повреждены на территории одного из предприятий Рязани во время атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Павел Малков в MAX.

Он написал, что ночью и утром 15 октября регион подвергся массовой атаке украинских БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание.

Поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани говорится в публикации

По предварительной информации, уточнил Малков, пострадавших нет. Идет оценка материального ущерба, на месте ЧП работают оперативные службы.

Сегодня в Рязани в целях безопасности отменены занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов города, сообщал ранее губернатор региона.