В ходе массированной атаки БПЛА в Рязанской области произошло возгорание на НПЗ

При атаке БПЛА в Рязани произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе В ходе массированной атаки БПЛА в Рязанской области произошло возгорание на НПЗ

Москва15 окт Вести.Ночью и утром в четверг, 15 октября, Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Павел Малков.

По данным главы региона, на НПЗ произошел пожар.

На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание говорится в заявлении

Предварительно установлено, что пострадавших нет, идет оценка ущерба, работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что по соображениям безопасности в нескольких районах Рязани отменили занятия в школах и детских садах.