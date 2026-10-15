Москва15 октВести.Ночью и утром в четверг, 15 октября, Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Павел Малков.
По данным главы региона, на НПЗ произошел пожар.
На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгораниеговорится в заявлении
Предварительно установлено, что пострадавших нет, идет оценка ущерба, работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что по соображениям безопасности в нескольких районах Рязани отменили занятия в школах и детских садах.