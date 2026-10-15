Беспилотники атаковали Рязанскую область: что известно к этому моменту

Что известно о массированной атаке БПЛА на Рязанскую область Беспилотники атаковали Рязанскую область: что известно к этому моменту

Москва15 окт Вести.Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, налет был осуществлен ночью и утром в четверг, 15 октября.

По данным региональной РСЧС, минувшей ночью в Рязанской области объявляли беспилотную опасность и воздушную тревогу, в настоящее время предупреждения сняты.

Утром власти сообщили о массированной атаке дронов. Около 9.20 губернатор Павел Малков обнародовал первые сведения о последствиях налета.

Руководитель субъекта заявил о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода, повреждении склада и автомобилей на предприятии в Рязани.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Продолжается оценка ущерба, работают оперативные службы.

Благодарю расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал Рязанскую область написал в MAX Павел Малков

Также в двух районах Рязани – Октябрьском и части Советского, были отменены занятия в школах и детских садах. Меры, принятые по соображениям безопасности, коснулись школ 9/31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75 и 76, а также детских садов 4, 7, 21, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 40, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 152 и 157.

При этом, в общеобразовательных и детских дошкольных учреждениям функционируют дежурные группы для детей, родителям которых не с кем оставить их дома.

По данным Минобороны России, при отражении массированной атаки на нефтеперерабатывающий завод в Рязани сбиты 69 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и четыре ракеты большой дальности "Фламинго".

В уничтожении воздушных целей участвовала истребительная и армейская авиация, зенитные ракетные войска и мобильные огневые группы.

Также в ведомстве отметили, что возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода произошло в результате падения обломков БПЛА.