Москва5 нояВести.Украинские боевики с применением более 200 беспилотников атаковали Рязанскую область ночью 5 ноября. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.
Рязанскую область атаковали более 200 БПЛА. Благодарю военнослужащих подразделений ПВО, бойцов мобильных огневых групп и всех, кто защищает наш регионнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Отмечается, что электроснабжение в Рязани уже восстановлено, а возникшие возгорания на территориях промышленных предприятий ликвидированы или локализованы — ведется тушение.
Ранее сообщалось, что в результате террористических действий ВСУ пострадал один мирный житель.