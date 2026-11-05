Более 200 БПЛА: Рязанская область подверглась массированной атаке ВСУ Губернатор Малков: более 200 украинских БПЛА атаковали Рязанскую область

Москва5 ноя Вести.Украинские боевики с применением более 200 беспилотников атаковали Рязанскую область ночью 5 ноября. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.

Рязанскую область атаковали более 200 БПЛА. Благодарю военнослужащих подразделений ПВО, бойцов мобильных огневых групп и всех, кто защищает наш регион написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что электроснабжение в Рязани уже восстановлено, а возникшие возгорания на территориях промышленных предприятий ликвидированы или локализованы — ведется тушение.

Ранее сообщалось, что в результате террористических действий ВСУ пострадал один мирный житель.