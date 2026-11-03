Москва3 нояВести.Прошедшей ночью над Рязанской областью уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА. Пострадавших и повреждений нетсказано в сообщении
По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили 856 украинских БПЛА над Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, московским регионом, Крымом и Черным морем.