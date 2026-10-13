Москва13 октВести.Над территорией Рязанской области сбили три беспилотных летательных аппарата, сообщил в MAX губернатор Павел Малков.
Цели были поражены ночью во вторник, 13 октября.
Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. Пострадавших и повреждений нетговорится в заявлении
По данным Минобороны России, вечером 12 октября, а также ночью и утром 13 октября ПВО уничтожила 604 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами РФ и акваторией Азовского моря.