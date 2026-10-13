Три беспилотника сбили ночью в Рязанской области

В Рязанской области сбили три БПЛА, жертв нет Три беспилотника сбили ночью в Рязанской области

Москва13 окт Вести.Над территорией Рязанской области сбили три беспилотных летательных аппарата, сообщил в MAX губернатор Павел Малков.

Цели были поражены ночью во вторник, 13 октября.

Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. Пострадавших и повреждений нет говорится в заявлении

По данным Минобороны России, вечером 12 октября, а также ночью и утром 13 октября ПВО уничтожила 604 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами РФ и акваторией Азовского моря.