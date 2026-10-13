Москва13 октВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 604 украинских беспилотника в ночь на 13 октября над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 12 октября до 8.00 мск 13 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 604 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в заявлении ведомства
Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 октября силы ПВО сбили 151 БПЛА противника.