Российские силы ПВО сбили 151 беспилотник ВСУ в ночь на 12 октября

Средства ПВО сбили за ночь 151 дрон ВСУ над регионами России Российские силы ПВО сбили 151 беспилотник ВСУ в ночь на 12 октября

Москва12 окт Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над регионами России 151 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 12 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 11 октября до 8.00 мск 12 октября, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

Как отмечается, БПЛА противника были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее 11 октября Минобороны отчиталось, что за сутки силы ПВО уничтожили 909 беспилотников ВСУ.