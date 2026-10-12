Москва12 октВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над регионами России 151 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 12 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 11 октября до 8.00 мск 12 октября, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении
Как отмечается, БПЛА противника были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее 11 октября Минобороны отчиталось, что за сутки силы ПВО уничтожили 909 беспилотников ВСУ.