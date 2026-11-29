Москва29 нояВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала запрет на въезд российских лыжников в Норвегию с неонацизмом. Так она прокомментировала РИА Новости недопуск российских спортсменов на этап Кубка мира.
Из-за неонацизма, поразившего Ослоотметила она
Соревнования пройдут в Тронхейме с 4 по 6 декабря. Ранее на турнир заявили четверых россиян. С 16 ноября Норвегия ограничила въезд профессиональным спортсменам из России и Белоруссии, в том числе выступающим в нейтральном статусе.