Захарова связала запрет на въезд российских лыжников в Норвегию с неонацизмом

Захарова назвала причину запрета на въезд российских лыжников в Норвегию Захарова связала запрет на въезд российских лыжников в Норвегию с неонацизмом

Москва29 ноя Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала запрет на въезд российских лыжников в Норвегию с неонацизмом. Так она прокомментировала РИА Новости недопуск российских спортсменов на этап Кубка мира.

Из-за неонацизма, поразившего Осло отметила она

Соревнования пройдут в Тронхейме с 4 по 6 декабря. Ранее на турнир заявили четверых россиян. С 16 ноября Норвегия ограничила въезд профессиональным спортсменам из России и Белоруссии, в том числе выступающим в нейтральном статусе.