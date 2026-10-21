Норвегия собирается отказать российским лыжникам в участии в Кубке мира

Норвегия против участия российских лыжников в Кубке мира Норвегия собирается отказать российским лыжникам в участии в Кубке мира

Москва21 окт Вести.Российские лыжники, получившие разрешение на международные соревнования, рискуют не поехать на них. Национальная федерация лыжного спорта Норвегии (NSF) заявила, что она против участия россиян. Организация потребовала от властей страны разъяснить правила выдачи виз. Об этом сообщает норвежское агентство NTB.

Глава NSF Рогер Финньюрд подчеркнул, что отношение к возвращению россиян не изменилось.

Наша позиция всегда была неизменной. Мы не хотим участия россиян заявил Финньюрд

Глава NSF добавил, что спортивные чиновники не имеют полномочий решать визовые вопросы, поэтому окончательное решение остается за государственными органами.

В сезоне 2026-2027 Норвегия примет несколько этапов Кубка мира, в том числе соревнования по лыжным гонкам в Тронхейме и Осло.

Ранее сообщалось, что Шведская лыжная ассоциация и Шведская спортивная конфедерация добиваются отказа в выдаче виз российским лыжникам для участия в чемпионате мира 2027 года.