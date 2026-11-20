Швеция не будет выдавать визы российским спортсменам Миграционная служба Швеции откажет российским спортсменам в визах

Москва20 ноя Вести.Шведская миграционная служба не будет выдавать визы российским спортсменам и официальным лицам для въезда в страну и участия в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В миграционной службе пояснили, что при рассмотрении заявлений руководствуются Визовым кодексом Евросоюза. Его положения позволяют отказывать в выдаче шенгенских виз лицам, которые могут угрожать международным отношениям государства.

Эти правила означают, что Шведская миграционная служба не будет выдавать визы российским спортсменам и официальным лицам. Ранее мы также строго применяли специальные правила и ограничения ЕС в отношении виз для российских граждан заявил представитель ведомства Оскар Экблад

Он отдельно отметил, что миграционная служба продолжит рассматривать поступающие заявления индивидуально, учитывая обстоятельства каждого конкретного случая.

Решение последовало за заявлением правительства Швеции, которое ранее указало, что допуск российских спортсменов в страну якобы может представлять угрозу ее международным отношениям.

В феврале 2027 года в Швеции должен пройти чемпионат мира по лыжным видам спорта. Российские спортсмены допущены до участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.