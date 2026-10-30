Швеция направила письмо в ЕК по пересмотру визовых правил для атлетов из РФ

Швеция попросила ЕК пересмотреть визовые правила для российских спортсменов Швеция направила письмо в ЕК по пересмотру визовых правил для атлетов из РФ

Москва30 окт Вести.Швеция направила Еврокомиссии письмо, в котором призвала пересмотреть правила выдачи виз для российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте шведского правительства.

В письме в Еврокомиссию Швеция призывает пересмотреть визовые правила для российских граждан, участвующих в международных спортивных мероприятиях говорится в сообщении

Как уточняется, речь идет о спортсменах, представляющих Россию и Белоруссию. По информации правительства, Швеция предлагает Еврокомиссии разработать законодательство, которое позволит странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.

Как ранее заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, Россия продолжает "наступательную юридическую и дипломатическую операцию" по возвращению своих спортсменов на международную арену. По его словам, эту работу ведут Минспорт, Олимпийский комитет России и всероссийские федерации по видам спорта.