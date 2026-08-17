Посольство РФ назвало отказ Швеции признавать паспорта без биометрии барьером Посольство РФ назвало барьером отказ Швеции признавать паспорта без биометрии

Москва17 авг Вести.Посольство России в Стокгольме назвало искусственным барьером для граждан РФ решение Швеции перестать признавать российские небиометрические паспорта. Об этом РИА Новости сообщили в российской дипмиссии.

Швеция с 1 октября перестанет признавать выданные в России паспорта, не содержащие биометрических данных.

Считаем это решение очередным искусственным барьером для российских граждан заявили дипломаты

В посольстве отметили, что решение шведской стороны не стало неожиданностью. При этом новые требования могут создать дополнительные сложности для части россиян.

Посольство России в Стокгольме будет, естественно, оказывать содействие нашим гражданам в решении возникающих в этой связи вопросов заключили в дипмиссии

Ранее стало известно, что кроме Швеции российские пятилетние небиометрические загранпаспорта с 1 октября 2026 года перестанут признавать Бельгия, Люксембург и Нидерланды.