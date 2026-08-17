Еще четыре страны ЕС введут ограничения для небиометрических загранпаспортов РФ

Еще четыре страны ЕС ограничат российские загранпаспорта Еще четыре страны ЕС введут ограничения для небиометрических загранпаспортов РФ

Москва17 авг Вести.Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября 2026 года перестанут признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта. Это следует из сообщения Еврокомиссии.

При этом для Швеции предусмотрено исключение: до 31 декабря 2026 года страна продолжит впускать россиян с визами и видами на жительство стран Евросоюза и Шенгенской зоны, если эти документы были получены до 1 октября 2026 года. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений вводить не будут.

Ранее такие документы перестали принимать Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что после вступления новых ограничений в силу небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах.

В АТОР предупредили туристов, которые планируют поездки в страны с ограничениями для российских загранпаспортов, что им следует заранее проверять актуальные требования к документам.

Ранее МИД России опроверг слухи о запрете на оформление загранпаспортов через МФЦ.