Москва17 авгВести.Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября 2026 года перестанут признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта. Это следует из сообщения Еврокомиссии.
При этом для Швеции предусмотрено исключение: до 31 декабря 2026 года страна продолжит впускать россиян с визами и видами на жительство стран Евросоюза и Шенгенской зоны, если эти документы были получены до 1 октября 2026 года. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений вводить не будут.
Ранее такие документы перестали принимать Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния.
В Ассоциации туроператоров России напомнили, что после вступления новых ограничений в силу небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах.
В АТОР предупредили туристов, которые планируют поездки в страны с ограничениями для российских загранпаспортов, что им следует заранее проверять актуальные требования к документам.
Ранее МИД России опроверг слухи о запрете на оформление загранпаспортов через МФЦ.