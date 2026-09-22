Москва22 сенВести.В заграничные паспорта россиян с 1 января 2027 года в целях защиты прав граждан на свободное передвижение больше не будут вносить информацию о детях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России.
Нововведение связано с участившимися случаями отказа во въезде в недружественные европейские страны для несовершеннолетних россиян, у которых нет собственных загранпаспортов, но чьи данные внесены в паспорта родителей, пояснили в ведомстве.
Ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до истечения их срока.
В МВД рекомендовали заблаговременно уточнять возможность выезда ребенка по паспорту родителя в конкретные страны, а также изучить международные соглашения, заключенные Россией с другими государствами.
Между тем выяснилось, что россияне стали чаще искать в интернете сроки изготовления загранпаспорта.