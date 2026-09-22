Графы "Личный код" и "Учетная запись" с 2027 года исключат из загранпаспорта

Из загранпаспортов с 2027 года исчезнут графы "Личный код" и "Учетная запись" Графы "Личный код" и "Учетная запись" с 2027 года исключат из загранпаспорта

Москва22 сен Вести.В загранпаспортах россиян больше не будет граф "Личный код" и "Учетная запись", сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Соответствующие изменения закреплены постановлением правительства, которое вступит в силу с 1 января 2027 года и обусловлены утратой ими актуальности в современном правовом поле, добавили в ведомстве.

В целях соответствия новым международным стандартам, утвержденным Международной организацией гражданской авиации, был обновлен формат машиносчитываемого кода, указывающего тип документа.

Теперь в коде используются дополнительные латинские буквы: PP — для загранпаспорта гражданина, PD — для дипломатического загранпаспорта, PO — для служебного загранпаспорта. Ранее использовались обозначения P, D и S соответственно.

При этом менять старый документ не придется, все ранее выданные загранпаспорта продолжают действовать до окончания указанного в них срока.

Кроме этого, со следующего года в загранпаспорт не будут вносить данные о детях.