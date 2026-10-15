В ЕС обсуждают санкции и визовые запреты для российских спортсменов Politico: ЕС рассматривает санкции и визовые ограничения для спортсменов РФ

Москва15 окт Вести.Евросоюз прорабатывает шаги, способные перекрыть российским спортсменам доступ к международным соревнованиям, и не исключает санкций против самих атлетов из РФ. Об этом со ссылкой на источники пишет европейское издание Politico.

По сведениям издания, такие сценарии рассматриваются в Европейской службе внешних действий. Среди них - сокращение поддержки спортивных федераций из бюджета ЕС в том случае, если те согласятся вновь допустить россиян.

Чиновники предлагают также выяснить, кому достаются доходы от телетрансляций спортивных событий, и надавить на корпорации, показывающие выступления российских атлетов. Отдельная обсуждаемая мера - отказ в выдаче виз спортсменам из РФ.

Через несколько дней после начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не пускать россиян на свои турниры. Большинство федераций эту линию поддержало, а Россия вдобавок утратила право принимать у себя целый ряд соревнований по разным видам спорта. Те федерации, что отстранять россиян не стали, все равно оставили им на международной арене лишь нейтральный статус.

С 2023 года пошел обратный процесс: некоторые мировые федерации одна за другой начали вновь допускать россиян - правда, выступать им позволялось лишь в нейтральном статусе. С 2025 года часть таких федераций сделала следующий шаг и вернула отечественным спортсменам право выходить на состязания с российскими флагом и гимном. Раньше других это сделала Международная ассоциация бокса - она предоставила такое право еще в октябре 2022 года.

Новый этап начался в июле 2026 года: МОК под руководством Кирсти Ковентри выступил с рекомендацией убрать ограничения для россиян на международной арене. В комитете тогда же отметили, что равный допуск отечественных атлетов, борющихся за путевки на летнюю Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе, должны обеспечить именно международные федерации.