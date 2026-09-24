ЕС обсуждает, как помешать спортсменам РФ и Белоруссии вернуться на соревнования Euractiv: ЕС обсуждает визовые ограничения для спортсменов из РФ и Белоруссии

Москва24 сен Вести.В Евросоюзе обсуждают меры, которые которые помешают российским и белорусским спортсменам вернуться на международные соревнования, сообщило издание Euractiv со ссылкой на источники.

Дискуссии начались после решения Международного олимпийского комитета допустить спортсменов из РФ и Белоруссии на мировые состязания под национальными флагом и гимном.

Поэтому дипломатическая служба ЕС и Еврокомиссия составили документ с рядом предложений, который, однако, не получил официальный статус.

Идеи включают возможные визовые ограничения и использование финансирования ЕС в качестве рычага путем ограничения финансовой поддержки организаций, которые позволяют российским или белорусским участникам соревноваться под их национальными символами. Ограничение доходов СМИ, связанных с российскими спортсменами, также рассматривается, хотя дипломаты отметили значительные препятствия для его реализации. Еще одна идея – обратиться к третьим странам, чтобы отговорить их от содействия возвращению российских и белорусских спортсменов говорится в публикации

Собеседники издания добавили, что часть участников дискуссии выступает за то, чтобы оставить решение о допуске спортсменов на усмотрение спортивных федераций. Другие, напротив, допускают давление на федерации ради недопуска атлетов из РФ и Белоруссии на соревнования.

Ранее председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев заявил, что решение МОК о возвращении России в мировой спорт окончательно и не подлежит пересмотру. В то же время он отметил, что европейцы настолько бурно реагировали на допуск российских спортсменов, что комитету не один раз пришлось их успокаивать.