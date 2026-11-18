Bloomberg: ЕС может запретить въезд российским военным на территорию союза

Визовые ограничения для российских военных могут войти в новый пакет санкций ЕС Bloomberg: ЕС может запретить въезд российским военным на территорию союза

Москва18 ноя Вести.Евросоюз рассматривает возможность запретить российским военнослужащим въезд на территорию стран объединения. Такая мера может войти в следующий пакет санкций против России, который Брюссель рассчитывает принять в следующем месяце, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, визовые ограничения могут стать одним из центральных элементов нового санкционного пакета.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Европейский союз предложит запретить въезд бывшим российским военным на территорию блока в рамках нового пакета санкций говорится в публикации

При этом европейские власти намерены ускорить его согласование и не включать меры, которые ранее вызывали разногласия между странами ЕС.

Ранее, 16 ноября, Евросоюз ввел санкции против платежного сервиса "ЮMoney", 47 российских банков и двух небанковских кредитных организаций. Соответствующий документ был опубликован в официальном журнале ЕС.