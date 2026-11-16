ЕС ввел санкции против "ЮMoney" и более 40 российских банков

ЕС ввел санкции против почти 50 российских банков ЕС ввел санкции против "ЮMoney" и более 40 российских банков

Москва16 ноя Вести.Европейский союз ввел санкции в отношении платежного сервиса "ЮMoney", а также более 40 российских банков. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале объединения.

Речь идет о 47 финансовых организациях и двух небанковских кредитных организациях - "ЮMoney" и "Петербургский расчетный центр". Среди банков, против которых введены ограничения, в частности, - "Алеф-Банк", "Агропромкредит", "Банк 131", "Гута-Банк", "Камкомбанк" и "Международный финансовый клуб".

Кроме того, европейские санкции затронули Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы, а также компании "Газпром нефтехим Салават" и "ТАИФ-НК".

В общей сложности санкции ввели против 12 физических лиц и 101 организации.

Ранее стало известно, что ЕС ввел ограничения против основательницы Wildberries, главы RWB Татьяны Ким.