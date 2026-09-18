Россия расширила стоп-лист для представителей ЕС в ответ на 21-й пакет санкций МИД РФ: Москва расширила стоп-лист на въезд для представителей Евросоюза

Москва18 сен Вести.Москва в ответ на 21-й пакет санкций расширила список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщили в МИД РФ.

В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" запрещён въезд на территорию нашего государства говорится в заявлении МИД, опубликованном в пятницу на сайте ведомства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что в отношении России было введено в общей сложности 35 тысяч незаконных санкций. Дипломат подчеркнула, что эти ограничения - не просто санкции, а элемент более масштабного противостояния с Москвой.