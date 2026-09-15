Захарова: против России ввели 35 тысяч незаконных санкций

Захарова назвала число санкций, введенных против России Захарова: против России ввели 35 тысяч незаконных санкций

Москва15 сен Вести.Против России в общей сложности ввели 35 тысяч незаконных санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Международном фестивале молодежи.

По словам дипломата, введенные против Москвы ограничения следует рассматривать не как обычные санкции, а как часть более широкого противостояния с Россией.

На сегодняшний момент – только вдумайтесь – 35 тысяч санкций незаконных сказала Захарова

Она подчеркнула, что ограничения, введенные в обход решений Совета Безопасности ООН, являются частью объявленной России гибридной войны.

Захарова также отметила, что масштаб введенных против России ограничений демонстрирует характер давления, которое оказывается на страну.