С 2014 года против России было введено более 30 тысяч санкций

Стало известно, сколько антироссийских санкций было введено с 2014 года С 2014 года против России было введено более 30 тысяч санкций

Москва30 авг Вести.Суммарное число санкций против российских физлиц, бизнеса, а также транспортной системы с 2014 года превысило 33 тысячи.

Об этом сообщило РИА Новости.

Наибольшее количество ограничительных мер, как отмечается, было инициировано Соединенными Штатами Америки, Канадой и Швейцарией.

Лидером по числу ограничений стали Штаты, на долю которых приходится 22% всех санкций (7,4 тысячи). Второе и третье места занимают Канада с 13,2% (4,4 тысячи) и Швейцария с 11,4% (почти 3,9 тысячи) соответственно.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Запад ввел санкции против РФ, подорвавшие принципы глобализации, которые продвигались самими западными странами. По его словам, произошла фрагментация мировой экономики, а Запад пытается пресечь поставки жизненно важных компонентов в Россию.

Между тем отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск заявил, что санкции стран Запада почти не оказывают влияния на Россию.