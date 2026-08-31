Якубовский: РФ прочно закрепилась на четвертом месте в рейтинге мировых экономик Депутат ГД Якубовский: Россия заняла четвертое место в мировом рейтинге экономик

Москва31 авг Вести.На фоне беспрецедентного санкционного давления выход России на четвертую позицию в мировом рейтинге экономик по объему валового внутреннего продукта (ВВП) с учетом паритета покупательной способности можно считать значительным достижением. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

То, что Россия прочно закрепилась на четвертом месте среди крупнейших экономик мира по ВВП по паритету покупательной способности и занимает первое место в Европе, — безусловно, серьезный результат сказал парламентарий

Он подчеркнул, что крайне важно учитывать обстоятельства, в которых России удалось достичь этого показателя.

Якубовский отметил, что в последние годы Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, затронувшими финансы, внешнюю торговлю, технологии, логистику и целые отрасли экономики.

Расчет во многом делался на то, что российская экономика не выдержит такого давления. Сегодня мы видим совершенно другой результат отметил он

Якубовский подчеркнул, что России удалось адаптироваться к новым условиям, поменять производственные и логистические связи, перенаправить внешнеторговые потоки, при этом сохраняя значительный внутренний рынок и промышленный потенциал. Парламентарий выразил уверенность, что четвертое место в мировом рейтинге показывает реальный масштаб российской экономики.

В завершение он отметил, что сейчас ключевая задача - использовать экономический потенциал страны, чтобы наращивать доходы граждан, развивать регионы, строить жилье и инфраструктуру, а также запускать новые предприятия и создавать рабочие места.

Ранее стало известно, что суммарное число санкций против российских физлиц, бизнеса, а также транспортной системы с 2014 года превысило 33 тысячи. При этом самое большое количество ограничительных мер было инициировано США, Канадой и Швейцарией.