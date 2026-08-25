Аналитик объяснил, что повлияло на вхождение России в четверку экономик мира

Названы причины вхождения России в топ-4 экономик мира Аналитик объяснил, что повлияло на вхождение России в четверку экономик мира

Москва25 авг Вести.Россия заняла четвертое место в мировом рейтинге по объему валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности благодаря низким внутренним ценам по сравнению с развитыми странами. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Риком-Траст", доцент ВАВТ и РАНХиГС Олег Абелев.

По его словам, за последние годы в России три наиболее растущие отрасли экономики обеспечивают прирост ВВП.

Именно благодаря низким внутренним ценам на блага по сравнению с другими странами, в том числе и развитыми, Россия занимает столь высокое место в этом рейтинге… Агропромышленный комплекс, обрабатывающая промышленность и химическая промышленность – три, наверное, наиболее активных отрасли последние годы растущие. И это обеспечило прирост ВВП за последние несколько лет на 10% примерно сообщил эксперт

Согласно данным портала Visual Capitalist, которые опираются на прогнозы Международного валютного фонда, Россия заняла четвертое место в мире и первое в Европе по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. По оценкам издания, российский ВВП по ППС в этом году достигнет около 7,34 трлн международных долларов. В тройку лидеров вошли Китай (43,49 трлн), США (31,82 трлн) и Индия (19,14 трлн).