Москва28 маяВести.Россия удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых недоброжелателей, у которых "не все в порядке", отметил президент РФ Владимир Путин на российско-казахстанских переговорах в узком составе.
Поскольку у них (У стран - недоброжелателей РФ. - Прим. ред.) у самих не все в порядке, удерживаем это четвертое место в мире - после Китая, Соединенных Штатов, Индиисказал он
Российский лидер подчеркнул, что страны - недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в экономике.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будущее России будет ярким и многообещающим под сильным и мудрым руководством Путина.