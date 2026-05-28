Путин о недоброжелателях России: "у самих не все в порядке" Путин отметил проблемы в экономике у недоброжелателей России

Москва28 мая Вести.Россия удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых недоброжелателей, у которых "не все в порядке", отметил президент РФ Владимир Путин на российско-казахстанских переговорах в узком составе.

Поскольку у них (У стран - недоброжелателей РФ. - Прим. ред.) у самих не все в порядке, удерживаем это четвертое место в мире - после Китая, Соединенных Штатов, Индии сказал он

Российский лидер подчеркнул, что страны - недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в экономике.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будущее России будет ярким и многообещающим под сильным и мудрым руководством Путина.