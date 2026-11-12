На Западе заявили о планах ЕС ввести новые санкции против России 16 ноября Bloomberg: Евросоюз готовит новые банковские и энергетические санкции против РФ

Москва12 ноя Вести.Европейский союз намерен ввести дополнительные санкции против России в банковской и энергетической сферах. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС одобрят новые ограничения на встрече в Брюсселе в понедельник, 16 ноября, пишет Bloomberg.

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС одобрят введение санкций на встрече в Брюсселе в понедельник (16 ноября. - Прим. ред.) говорится в материале

По данным источников, знакомых с ситуацией, ЕС собирается утвердить более ста новых санкций. Они будут направлены против банков, энергетических компаний и танкеров, которые связывают с так называемым "теневым флотом".

Кроме того, по словам источников, ЕС работает над очередным, 22-м по счету пакетом антироссийских санкций. Его могут принять на следующей встрече министров иностранных дел в декабре.

Ранее Великобритания ввела санкции против "СИБУР Холдинга", Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и "Славнефти", а также других российских компаний и судов.