Франция заявила, что ЕС одобрит дополнительные санкции против России Французский министр: ЕС введет новые санкции против России 16 ноября

Москва12 ноя Вести.Европейский союз введет новые антироссийские санкции 16 ноября. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

В санкционные списки могут попасть 150 лиц и 50 банков. По словам Аддада, большая часть из них была предложена Францией.

Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию и, конечно же, поддерживать Украину заявил он

Хаддад также осудил принятое в среду решение России запретить въезд в страну двум журналистам и двум французским депутатам Саше Ули и Артуру Делапорту, сказав, что "Францию ​​не запугать".