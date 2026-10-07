Москва7 окт Вести.Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

По словам собеседника агентства, ограничения будут распространяться как на компании, так и на физические лица.

Послы согласовали внесение в черный список более 1 500 предприятий и физических лиц сказал он

Ожидается, что Совет ЕС до конца недели утвердит пакет, после чего санкции вступят в силу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ никогда не будет бегать за Европой и просить снять санкции. Как подчеркнул дипломат, у страны есть собственная гордость.