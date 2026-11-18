Россию ждет очередной пакет санкций от ЕС Фон дер Ляйен: 22-й пакет санкций против РФ представят на следующей неделе

Москва18 ноя Вести.Евросоюз представит 22-й пакет санкций против России на следующей неделе. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой цитирует Reuters.

Новый санкционный пакет будет направлен на противодействие использованию Россией криптовалют, а также будет стремиться запретить экспорт сырья, необходимого для производства дронов и ракет. 22-й пакет продемонстрирует пределы того, на что готова пойти Европа пишет Politico

Ранее политолог Сергей Шершун высказал мнение, что недавняя отставка специального посланника Европейского союза по санкциям Дэвида О'Салливана вряд ли окажет влияние на политику ЕС в отношении России.