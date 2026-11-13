Фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит давить на Россию санкциями Фон дер Ляйен: ЕС готовит новые санкции для усиления давления на Россию

Москва13 ноя Вести.Евросоюз (ЕС) считает необходимым продолжать давление на Россию, в том числе с помощью новых санкций. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Дублине, трансляция которой велась на ее странице в соцсети X.

Лучший способ усадить Россию за стол переговоров – это продолжать поддерживать Украину и оказывать максимальное давление на Россию, поэтому скоро мы представим наш 22-й пакет санкций сказала фон дер Ляйен

Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в эфире телеканала LCI, что Евросоюз планирует ввести новые антироссийские санкции 16 ноября. По его словам, в санкционные списки могут включить 150 физических лиц и 50 банков. Аддад отметил, что значительная часть этих предложений была подготовлена Францией.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции вредят тем, кто их вводит. Российский лидер также подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров об урегулировании конфликта на Украине.