В Брюсселе пообещали сохранить все ограничения против Москвы до конца кризиса Урсула фон дер Ляйен пообещала не снимать с РФ санкции до окончания конфликта

Москва16 окт Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз не намерен отменять ни единой санкции против России до завершения конфликта, пообещав ускорить работу над формированием 22-го пакета рестрикций. Об этом она сообщила по прибытии на второй день саммита ЕС в Брюсселе, выступая перед прессой совместно с Владимиром Зеленским и главой Евросовета Антониу Коштой.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия продолжит интенсивную подготовку нового санкционного блока. Ранее в Брюсселе отмечали, что недавнее внесение в списки 1,6 тысячи физических и юридических лиц не считается 22-м пакетом, поскольку документ не затрагивал секторальные и системные экономические ограничения.