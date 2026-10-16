Москва16 октВести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз не намерен отменять ни единой санкции против России до завершения конфликта, пообещав ускорить работу над формированием 22-го пакета рестрикций. Об этом она сообщила по прибытии на второй день саммита ЕС в Брюсселе, выступая перед прессой совместно с Владимиром Зеленским и главой Евросовета Антониу Коштой.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия продолжит интенсивную подготовку нового санкционного блока. Ранее в Брюсселе отмечали, что недавнее внесение в списки 1,6 тысячи физических и юридических лиц не считается 22-м пакетом, поскольку документ не затрагивал секторальные и системные экономические ограничения.