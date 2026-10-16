Евродипломаты обрушились с критикой на Кошту из-за срыва переговоров Politico: дипломаты ЕС обвинили Кошту в срыве переговоров лидеров союза

Москва16 окт Вести.Европейские дипломаты раскритиковали председателя Европейского совета Антониу Кошту, заявив, что он не смог обеспечить эффективное проведение переговоров лидеров Евросоюза, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Газета уточняет, что обсуждения затянулись до поздней ночи, а запланированную итоговую пресс-конференцию Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пришлось отменить.

Он (Кошта) позволил переговорам выйти из-под контроля... Кошта ведет себя хуже Шарля Мишеля и совершенно не чувствует настроений в зале заявил изданию один из недовольных дипломатов

Другой собеседник Politico также сообщил об "огромном недовольстве" работой Кошты, обвинив его в неспособности организовать обсуждение. По словам источника, лидеры полдня согласовывали формулировки, вместе того чтобы вести содержательные переговоры.

Одним из главных поводов для разногласий стала европейская система торговли квотами на выбросы углерода. Италия и несколько стран Центральной Европы разошлись во мнениях с государствами Северной Европы по поводу формулировок итогового документа.

Участники саммита также не смогли добиться существенного прогресса в согласовании нового семилетнего бюджета ЕС объемом около двух триллионов евро. Один из дипломатов, которого цитирует Politico, назвал перспективы достижения договоренности до конца года "крайне маловероятными".

В итоговых выводах, опубликованных после полуночи, лидеры поручили Еврокомиссии продолжить изучение мер по сдерживанию высоких цен на энергию, а Коште - искать компромисс по бюджету.

По данным Politico, 26 ноября Евросоюз планирует провести дополнительный саммит, посвященный бюджетным вопросам. В пятницу лидеры ЕС продолжат переговоры в Брюсселе, уделив основное внимание внешней политике.

Ранее сообщалось, что лидеры Германии, Италии и Бельгии направили главе Европейского совета Антониу Коште письмо с предложением создать в Евросоюзе "механизм стоп-крана" для действий европейских норм и решений Еврокомиссии.