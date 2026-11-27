Разногласия по бюджету поставили саммит ЕС на грань срыва

Саммит ЕС рискует сорваться из-за бюджетных разногласий Разногласия по бюджету поставили саммит ЕС на грань срыва

Москва27 ноя Вести.Отказ ряда стран участвовать в консультациях по многолетнему бюджету Евросоюза (ЕС) на 2028–2034 годы в небольших группах поставил саммит объединения в Брюсселе на грань срыва.

Несмотря на это, председатель Евросовета Антониу Кошта продолжает консультации, сообщает агентство РИА Новости.

Финляндия, Швеция, Дания и Австрия, выступающие за ограничение расходов бюджета ЕС, фактически отказались участвовать в предложенном формате консультаций передает агентство

В ходе саммита страны обсуждают вопрос принятия бюджета ЕС на 2028–2034 годы объемом около 1,6 триллиона евро.

Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что шансы на согласование семилетнего европейского бюджета на саммите ЕС в Брюсселе равны нулю