Москва27 нояВести.Отказ ряда стран участвовать в консультациях по многолетнему бюджету Евросоюза (ЕС) на 2028–2034 годы в небольших группах поставил саммит объединения в Брюсселе на грань срыва.
Несмотря на это, председатель Евросовета Антониу Кошта продолжает консультации, сообщает агентство РИА Новости.
Финляндия, Швеция, Дания и Австрия, выступающие за ограничение расходов бюджета ЕС, фактически отказались участвовать в предложенном формате консультацийпередает агентство
В ходе саммита страны обсуждают вопрос принятия бюджета ЕС на 2028–2034 годы объемом около 1,6 триллиона евро.
Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что шансы на согласование семилетнего европейского бюджета на саммите ЕС в Брюсселе равны нулю