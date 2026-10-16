ТАСС: саммит ЕС не смог согласовать семилетний бюджет на триллионы евро ТАСС: разногласия в ЕС сорвали согласование семилетнего бюджета на €1,76 трлн

Москва16 окт Вести.Саммит Евросоюза не смог договориться о семилетнем бюджетном плане блока на 1,76 трлн евро из-за острых разногласий между спонсорами и получателями бюджета. Об этом журналистам рассказал европейский источник, передает ТАСС.

Лидеры завершили дискуссию по семилетнему бюджетному плану. Предложение Еврокомиссии отвергнуто, предложение о сокращении бюджета на 140 млрд евро не получило необходимой поддержки заявил источник

Он также уточнил, что Еврокомиссия настаивает на расширении бюджета и планирует впервые включить в него статьи расходов на военные инвестиции. Кроме того, ЕС рассчитывает, что в ближайшие семь лет страны Балкан смогут вступить в союз, а ближе к концу 2034 года— Украина и Молдавия. Как следует из материала агентства, такие перемены потребуют значительных расходов из бюджета Евросоюза для поддержки этих государств.

ЕС хочет достичь соглашения до конца 2026 года, чтобы успеть оформить договоренность в юридический документ, который затем должны будут согласовать все страны-участницы союза.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует выделить Киеву дополнительное финансирование из-за заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной.