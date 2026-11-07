Фицо заявил, что согласовать новый бюджет ЕС будет очень сложно Премьер Словакии Фицо: согласовать новый бюджет ЕС будет очень сложно

Москва7 ноя Вести.Согласовать новый бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет будет очень сложно, так как члены объединения больше озабочены проблемами своих стран. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, разногласия также нарастают относительно предоставления очередного кредита Украине.

Крупные страны, которые являются плательщиками в бюджет Европейского союза, говорят, что не будут столько вносить, поскольку у них проблемы дома. Маленькие страны говорят, что должна продолжаться политика по устранению региональных различий и совместная аграрная политика сказал Фицо в эфире телеканала ТА3

Ранее сообщалось, что в ЕС назревает раскол в связи с необходимостью найти дополнительные 70 миллиардов евро для Украины на фоне нехватки средств в самом сообществе. Кроме Словакии, обязательства по новому кредиту для Киева отказались брать на себя Болгария, Венгрия и Чехия.