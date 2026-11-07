Москва7 нояВести.Согласовать новый бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет будет очень сложно, так как члены объединения больше озабочены проблемами своих стран. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По его словам, разногласия также нарастают относительно предоставления очередного кредита Украине.
Крупные страны, которые являются плательщиками в бюджет Европейского союза, говорят, что не будут столько вносить, поскольку у них проблемы дома. Маленькие страны говорят, что должна продолжаться политика по устранению региональных различий и совместная аграрная политикасказал Фицо в эфире телеканала ТА3
Ранее сообщалось, что в ЕС назревает раскол в связи с необходимостью найти дополнительные 70 миллиардов евро для Украины на фоне нехватки средств в самом сообществе. Кроме Словакии, обязательства по новому кредиту для Киева отказались брать на себя Болгария, Венгрия и Чехия.