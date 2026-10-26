Москва26 окт Вести.Власти ФРГ возмущены отказом Словакии, Чехии и Венгрии участвовать в финансировании нового кредитного транша Украине в размере 45 млрд евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного немецкого дипломата.

Издание отмечает, что Берлин возмущен еще и потому, что эти страны одновременно требуют значительных средств из фонда сплочения ЕС, крупнейшие взносы в который делает именно Германия.

Эта абсурдная ситуация вновь показывает, насколько некоторые оторваны от реальности в вопросах бюджета ЕС. Как можно всерьез считать, что наши налогоплательщики готовы переводить еще хоть один евро тем, кто отказывается вносить свой вклад в противостояние самой серьезной угрозе безопасности для нас всех? Дармоедам не полагается никакого сплочения сказал дипломат

Еврокомиссия надеется закрыть дыру в украинском бюджете на следующий год до конца декабря. На недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе обсуждались варианты покрытия дефицита в 70 млрд евро, который возник с учетом ранее утвержденного кредита в 90 млрд евро. Из этих 70 млрд 40 млрд составляют средства на военные цели, 30 млрд - на покрытие бюджетного дефицита.

Как пишет Politico, Еврокомиссия рассчитывает сократить свои расходы за счет финансовой помощи Канады, Великобритании, Японии и США. С этими странами планируется провести дополнительные переговоры.