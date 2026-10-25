Politico: ЕК намерена закрыть дыру в украинском бюджете до конца года

Еврокомиссия попытается закрыть дыру в бюджете Украины до конца года Politico: ЕК намерена закрыть дыру в украинском бюджете до конца года

Москва25 окт Вести.Еврокомиссия попытается закрыть дыру в бюджете Украины на следующий год до конца декабря, пишет издание Politico со ссылкой на трехстраничный план ЕК.

Как следует из документа, предельный срок до конца года был определен на прошлой неделе на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. На ней рассматривались варианты покрытия 70 млрд евро дефицита (это новый дефицит с учетом выделения ранее утвержденных 90 млрд евро кредита).

В структуре этих 70 млрд 40 млрд приходится на дефицит средств на военные цели, а 30 млрд - на покрытие бюджетного дефицита.

По информации Politico, в Еврокомиссии рассчитывают сократить свои расходы на эти цели за счет финансовой помощи Канады, Великобритании, Японии и США. С этими странами предполагается провести дополнительные переговоры.

Вместе с тем из-за жестко негативной позиции правительства Бельгии привлечение замороженных российских активов для покрытия дефицита, скорее всего, рассматриваться не будет.

Поскольку переговоры о финансировании идут напряженно, решение этого вопроса и вовсе могут отложить до следующего года, отметили в Politico.

Ранее стало известно, что Киеву не хватает еще 3,5 млрд евро для закрытия дыры в бюджете текущего года.